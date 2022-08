Litauen stellte Zaun an Grenze zu Belarus fertig

Litauen hat an seiner Grenze zu Belarus einen Zaun errichtet, um illegale Einwanderer aufzuhalten. Ministerpr├Ąsidentin Ingrida Simonyte gab am Montag vor Journalisten die Fertigstellung der vier Meter hohen Barriere aus Stacheldraht bekannt. Der Zaun verl├Ąuft auf rund 550 Kilometern entlang der insgesamt 700 Kilometer langen Grenze.

Simonyte sagte, es sei "technisch unm├Âglich", eine Barriere entlang der ganzen Grenze zu errichten, da diese auch durch Seen, Fl├╝sse und S├╝mpfe verlaufe.

4.200 Fl├╝chtlinge

Die illegale Einwanderung in dem EU-Land ist in diesem Jahr stark angestiegen. Rund 4.200 ├╝berwiegend aus dem Nahen Osten und Afrika stammende Menschen ├╝berquerten die Grenze von Belarus nach Litauen. Der Westen wirft Belarus und seinem Verb├╝ndeten Russland eine Manipulation der Fl├╝chtlingsbewegungen vor und sieht darin einen Teil "hybrider" Kriegsf├╝hrung. Die Regierung in Minsk weist den Vorwurf zur├╝ck.

Litauens Ministerpr├Ąsidentin Simonyte k├╝ndigte an, ihre Regierung werde die strikte Einwanderungspolitik fortsetzen. Der Regierung in Vilnius wurden widerrechtliche Zur├╝ckweisungen von Asylsuchenden vorgeworfen, sogenannte Pushbacks. Am Samstag hatten litauische Grenzposten 125 Migranten die ├ťberquerung der Grenze verweigert. Dies war die h├Âchste Zahl seit Beginn des Jahres.

Polen hatte Ende Juni einen Grenzwall zum Nachbarland Belarus fertiggestellt. Die Regierung in Warschau ├Ąnderte zudem das Gesetz und erlaubte das aktive Zur├╝ckdr├Ąngen von Migranten ├╝ber die Grenze.