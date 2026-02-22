Litauen prüft Kauf ukrainischer Langstreckenwaffen

Litauen prüft angesichts der Einsatzbeschränkungen westlicher Waffensysteme einen Kauf ukrainischer Langstrecken-Waffentechnologie. "Einige Systeme, die wir bereits besitzen oder anschaffen werden, haben sogenannte 'Kill Switches', die die GPS-Verbindung unterbrechen oder stören können", sagte Litauens Armeechef Raimundas Vaiksnoras der Welt. "Manche Systeme schließen möglicherweise Ziele in bestimmten Gegenden aus."

"Eigene Fähigkeiten zu besitzen, die wir selbst kontrollieren, ist eine Priorität - möglicherweise gemeinsam mit der Ukraine oder durch Übernahme ihrer Technologie", sagte der Armeechef weiter. "Die Ukrainer sind gut, sie haben bereits einige Systeme mit großer Reichweite entwickelt." Vaiksnoras verwies dabei auf Langstreckendrohnen und Marschflugkörper der Ukraine.

"Das wäre ein Abschreckungsinstrument", sagte Vaiksnoras. Litauen sei als kleines Land aber auf seine Verbündeten angewiesen.