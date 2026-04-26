Lincoln Memorial: Trump lässt blauen Schwimmbad-Boden installieren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Präsident Donald Trump lässt dem berühmten Reflecting Pool am Lincoln Memorial, einem Wasserbecken im Herzen von Washington, einen Schwimmbad-Bodenbelag verpassen. Arbeiter waren am Samstag dabei, den Boden des Reflecting Pools mit blauem Material auszukleiden, das normalerweise in Schwimmbädern genutzt wird. Trump hatte seinen Plan am Donnerstag verkündet.

Das Wasserbecken, vor dem Bürgerrechtler Martin Luther King 1963 seine berühmte "I Have a Dream"-Rede gehalten hatte, sei "in schrecklichem Zustand", sagte der Präsident und langjährige Immobilienmakler in einem vom Weißen Haus verbreiteten Video. Der zu den Wahrzeichen von Washington zählende Reflecting Pool sei "dreckig und schmutzig" und habe "seit vielen Jahren geleckt wie ein Sieb". Arbeiten sollen drei Wochen dauern Laut Trump sollen die Arbeiten zur Auskleidung des Becken-Grundes mit Schwimmbadbelag etwa drei Wochen dauern und 1,5 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) kosten. Einen Plan, den Steinboden des 1923 fertiggestellten Beckens zu erneuern, habe er abgelehnt, weil dies drei Jahre dauern und 300 Millionen Dollar kosten würde.