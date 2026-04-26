Lincoln Memorial: Trump lässt blauen Schwimmbad-Boden installieren
Zusammenfassung
- US-Präsident Trump lässt den Reflecting Pool am Lincoln Memorial mit Schwimmbad-Bodenbelag auskleiden, da er in schlechtem Zustand sei.
- Die Arbeiten sollen drei Wochen dauern und 1,5 Millionen Dollar kosten; eine teurere und langwierigere Sanierung des Steinbodens wurde abgelehnt.
- Trump plant weitere architektonische Veränderungen in Washington, darunter einen Ballsaal am Weißen Haus und einen Triumphbogen.
US-Präsident Donald Trump lässt dem berühmten Reflecting Pool am Lincoln Memorial, einem Wasserbecken im Herzen von Washington, einen Schwimmbad-Bodenbelag verpassen.
Arbeiter waren am Samstag dabei, den Boden des Reflecting Pools mit blauem Material auszukleiden, das normalerweise in Schwimmbädern genutzt wird. Trump hatte seinen Plan am Donnerstag verkündet.
Das Wasserbecken, vor dem Bürgerrechtler Martin Luther King 1963 seine berühmte "I Have a Dream"-Rede gehalten hatte, sei "in schrecklichem Zustand", sagte der Präsident und langjährige Immobilienmakler in einem vom Weißen Haus verbreiteten Video. Der zu den Wahrzeichen von Washington zählende Reflecting Pool sei "dreckig und schmutzig" und habe "seit vielen Jahren geleckt wie ein Sieb".
Arbeiten sollen drei Wochen dauern
Laut Trump sollen die Arbeiten zur Auskleidung des Becken-Grundes mit Schwimmbadbelag etwa drei Wochen dauern und 1,5 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) kosten. Einen Plan, den Steinboden des 1923 fertiggestellten Beckens zu erneuern, habe er abgelehnt, weil dies drei Jahre dauern und 300 Millionen Dollar kosten würde.
Stattdessen habe er eine Firma kontaktiert, die schon in der Vergangenheit für ihn gearbeitet habe: "Ich habe mehr als 100 Schwimmbäder in verschiedenen Gebäuden gebaut", sagte der Präsident vor Reportern. "Am Ende werden wir einen schönen, schönen Reflecting Pool haben, wie er sein sollte. Viel schöner als er jemals war", verkündete er.
Trump ist schon seit einiger Zeit dabei, Washington architektonisch seinen Stempel aufzudrücken. Unter anderem ließ er den historischen Ostflügel des Weißen Hauses abreißen, an dessen Stelle er einen riesigen Ballsaal bauen lassen will. Auch einen Triumphbogen will er errichten lassen.
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