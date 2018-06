NGO Lifeline: Seehofer verhinderte Aufnahme von Migranten

Der Kapitän des Rettungsschiffes "Lifeline" hat Malta um Genehmigung zur Einfahrt in maltesische Gewässer gebeten, um sich vor hohen Wellen und starkem Wind zu schützen. "Wir haben noch nicht die Genehmigung zur Einfahrt in La Valletta erhalten", so die Crew der "Lifeline" auf Twitter. Viele der 230 Migranten an Bord des Schiffes seien wegen der hohen Wellen seekrank.