Libyen: Wahllokal ist Neuland

Doch für die Libyer ist das alles Neuland. 42 Jahre lang hat Gaddafi geherrscht, der den Menschen mit seinem pseudophilosophischen Radikalsozialismus das politische Denken abgewöhnte. Parteien waren verboten, für Gespräche über Politik wurde man bestraft. Politische Gegner wurden in Gefängnissen mundtot gemacht. Jetzt sollen die Menschen Demokratie leben. In der Theorie haben sie das in den letzten Wochen gelernt. Am Samstag folgt die Praxis. "Was passiert im Wahllokal?", fragt eine Frau bei einem Workshop in Tripolis. "Wie viele Leute wählen wir?" Viele Libyer verstehen nicht einmal die Basics. Geschweige denn, was für Aufgaben die Versammlung wahrnehmen soll. Vielleicht kommen die Wahlen ein bisschen zu früh, sagen Beobachter. Aber der Urnengang wurde von der Wahlbehörde schon von 19. Juni auf 7. Juli verschoben. Eine weitere Verzögerung würde zu Unmut in der Bevölkerung führen und die ohnehin fragile Sicherheit gefährden. Der Ausnahmezustand wurde schon gestern – sicherheitshalber – ausgerufen. 13.000 Mann sind zusätzlich von der Armee im ganzen Land stationiert worden.