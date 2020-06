Libyen: Streng nach Plan zur Demokratie

Die Regale in den Geschäften sind voll, in Tripolis tummeln sich die Leute auf der Straße und kaufen fürs abendliche Fastenbrechen ein. Es ist ruhig, tagsüber sind hier nur wenige Soldaten und Checkpoints zu sehen, erzählt der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Libyen, David Bachmann, dem KURIER.

Libyen gehe es einigermaßen gut. Der Privatkonsum funktioniert, der Einzel- und Straßenhandel boomt. Die Kaufkraft der Libyer ist stark. Das unterscheidet sie von vielen Nachbarn. " Libyen hat das Glück, enorme Ressourcen zu haben, während die Bevölkerung relativ klein ist", erklärt Ian Martin, UN-Sonderbeauftragter für Libyen.