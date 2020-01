Libyen: Gespräche über Waffenruhe gescheitert

Die Gespräche in Moskau für einen Waffenstillstand in Libyen sind nach Darstellung des russischen Außenministers Sergej Lawrow ohne ein endgültiges Ergebnis zu Ende gegangen. Russland und die Türkei wollten ihre Bemühungen aber fortsetzen, sagte der russische Chefdiplomat bei einem Besuch in Sri Lanka am Dienstag.

Der einflussreiche General Haftar, der einen Großteil des Ostens und Südens von Libyen kontrolliert, war zuvor aus Moskau abgereist. Er hatte sich Montagabend Bedenkzeit bis Dienstagfrüh erbeten, um über die Unterzeichnung des Abkommens zu entscheiden. Der Chef der international anerkannten libyschen Einheitsregierung, Fayez al-Sarraj, hatte die Vereinbarung bereits am Montag unterschrieben.