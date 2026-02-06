Menschenmasse bei Beerdigung von Gaddafi-Sohn in Libyen

Hunderte Menschen haben in Libyen an der Beerdigung des getöteten Sohns des früheren Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi teilgenommen. Während der Trauerfeier für Seif al-Islam Gaddafi skandierten Trauernde Parolen und zeigten Fahnen, die mit der früheren Gaddafi-Regierung in Verbindung stehen. Einige forderten, den Sarg zu öffnen, um den Leichnam zu überprüfen, da keine Bilder veröffentlicht worden seien. Sicherheitskräfte verhinderten dies.

Die Beerdigung fand in der west-libyschen Stadt Bani Walid statt, etwa 180 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Tripolis. Libyen ist heute faktisch zweigeteilt in zwei verfeindete Regierungen im Osten und Westen.