Libyen: Blitzbesuch von Sarkozy und Cameron

Thank you Sarkozy" steht an den Wänden geschrieben. Auch in Libyens Hauptstadt Tripolis, aber noch öfter findet man die Graffiti in Bengasi, der Hochburg der Rebellen. "Sarkozy-Fieber" nennt es eine Journalistin der Irish Times: In Kaffeehäusern, in Schulen, auf der Straße, überall hört man den Namen des französischen Präsidenten, Kinder werden nach ihm benannt.



Am Donnerstag war er da. Gemeinsam mit dem britischen Premier David Cameron und den Außenministern Großbritanniens und Frankreichs. Ihr Besuch in Tripolis war lange geplant, wurde aber trotz der riskanten Sicherheitslage überraschend schnell verwirklicht. Sarkozy und Cameron bedankten sich für den herzlichen Empfang der libyschen Bevölkerung. Beide boten bei ihrem ersten Besuch im befreiten Libyen weitere Unterstützung an.



Die französische Regierung bemühte sich, das "historische Ausmaß" des Besuches hervorzuheben, während die Optik ein wenig schief wirkte: Just einen Tag vor dem türkischen Premier Recep Tayyip Erdogan waren Sarkozy und Cameron in Tripolis eingetroffen. Ihr Ziel war es offenbar, als erste ausländische Regierungschefs einen Fuß ins befreite Libyen zu setzen. Waren Frankreich und Großbritannien doch die treibenden Kräfte hinter den NATO-Luftangriffen, während sich die Türkei lange zurückhielt.