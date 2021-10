Laschet nicht mehr Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Laschet hatte angekündigt, nach der Bundestagswahl in die Bundespolitik zu wechseln und vom Posten des Regierungschefs in NRW zurückzutreten. Zum Nachfolger soll am Mittwoch im Landtag der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, gewählt werden. Der 46-Jährige war bereits am Samstag zum neuen Parteichef der CDU in Nordrhein-Westfalen gewählt worden.