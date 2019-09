Kurz: Österreich würde jeden Deal Belgrad-Prishtina unterstützen

Österreich würde nach Angaben von Ex-Bundeskanzler ÖVP-Chef Sebastian Kurz jedes Abkommen zwischen Serbien und Kosovo unterstützen, auch eine mögliche Änderung der Grenze. Dies sagte Kurz der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug am Montag in einem Interview in Wien, über das auch die kroatische Agentur Hina berichtete.