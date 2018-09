Kurz drängt auf EU-Grenzschützer auch an Spaniens Südküste

Haben die Migranten einmal das Mittelmeer überquert und sind auf dem spanischen Festland angekommen, verschwinden sie oft aus den Flüchtlingsquartieren und tauchen unter. Ein Grund, warum sich Kurz für die Errichtung solcher Lager außerhalb des EU-Territoriums starkmacht.

Für den EU-Sondergipfel in Salzburg nächste Woche stehen einmal die leichter verwirklichbaren Pläne im Mittelpunkt, vor allem also die Frontex-Verstärkung, auch im vorerst skeptischen Spanien. Schließlich, so resümierte der Kanzler seine Gespräche in Madrid, „kann man Länder mit einer EU-Außengrenze nicht alleine lassen. Dafür ist Frontex die richtige Antwort.“