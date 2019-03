Kurz bekräftigt: Teilnahme der Briten an EU-Wahl wäre absurd

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat bekräftigt, dass er eine Teilnahme der Briten an der EU-Wahl für absurd halten würde. "Definitiv, wenn ein Land aus der Europäischen Union aussteigen möchte, wäre es mehr als verwunderlich, wenn sie trotzdem an der Wahl zum Europäischen Parlament teilnehmen", sagte Kurz am Freitag am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel.