Eine kubanische Delegation hat nach Angaben eines Diplomaten "kürzlich" in Havanna Gespräche mit US-Vertretern geführt. Für die USA hätten "stellvertretende Staatssekretäre des Außenministeriums" daran teilgenommen, sagte der hochrangige kubanische Außenamtsvertreter Alejandro García am Montag der Zeitung Granma der in Kuba herrschenden Kommunistischen Partei. Kuba war demnach auf der Ebene der stellvertretenden Außenminister vertreten.