Nach "Übernahme"-Drohung: Gespräche zwischen Kuba und USA
Eine kubanische Delegation hat nach Angaben eines Diplomaten "kürzlich" in Havanna Gespräche mit US-Vertretern geführt. Für die USA hätten "stellvertretende Staatssekretäre des Außenministeriums" daran teilgenommen, sagte der hochrangige kubanische Außenamtsvertreter Alejandro García am Montag der Zeitung Granma der in Kuba herrschenden Kommunistischen Partei. Kuba war demnach auf der Ebene der stellvertretenden Außenminister vertreten.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt den Druck auf die kommunistisch regierte Karibikinsel erhöht und wiederholt wirtschaftliche und politische Reformen in Kuba gefordert. Zugleich erwog Trump öffentlich, die Karibikinsel zu "übernehmen". Zuletzt fanden jedoch auch Gespräche zwischen beiden Seiten statt.
Kommentare