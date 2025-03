Kuba: Hauptstadt nach Blackout wieder mit Strom

Nach dem rund 48-stündigen landesweiten Stromausfall auf Kuba gibt es zumindest in der Hauptstadt Havanna wieder Elektrizität. Mehr als 94 Prozent der Anschlüsse seien wieder versorgt, meldete der staatlichen Versorger UNE. Im Rest des Landes aber fließt in vielen Regionen weiterhin kein Strom. Die Stabilisierung des veralteten Stromnetzes in dem sozialistischen Karibikstaat kommt nur langsam voran.

Landesweit stehen bisher rund 1.500 Megawatt wieder zur Verfügung, die Hälfte des normalen Strombedarfs zu Spitzenzeiten, wie das Elektrizitätsunternehmen mitteilte.