Kroatien vor Ratsvorsitz: „Nicht mehr Gäste, sondern Teil der EU“

All die Autos mit deutschen und österreichischen Kennzeichen, die in diesen Tagen in Zagreb parken, sind der beste Beweis dafür. Inhaber der Autos sind nicht Hans-Detlef und Annemarie, sondern Ivica und Marica – auf Weihnachtsurlaub in ihrer Heimat.

„Alleine im Vorjahr sind 50.000 zumeist junge Menschen von Kroatien nach Deutschland migriert“, zitiert Mladen Vedriš eine brisante Statistik.