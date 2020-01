Kritik am Kohleausstiegsplan: "Zu wenig Klimaschutz"

Schreiben an die Kanzlerin

So ähnlich steht es in dem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel, das sie und ihre Mitstreiter verfasst haben – darunter Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber und der Energieexperte Felix Matthes sowie Vertreter der Umweltverbände. Was ihnen sauer aufstößt, machten sie gestern auf einer Pressekonferenz deutlich: Nach dem Fahrplan der Regierung komme es zwischen 2023 und 2028 nur zu wenigen Kraftwerksschließungen - erst kurz vor den Stichjahren 2030 und 2038 wolle man sie abdrehen. Laut Energieexperten Matthes führe das zu Mehremissionen von etwa 40 Millionen Tonnen CO2 und zu "starken Brüchen", die für den Strommarkt schwer zu verkraften seien. Der Bund und die Länder würden damit die eigenen Warnungen vor Gefahren in puncto Versorgungssicherheit ignorieren.

Demnächst soll sogar ein neues Kraftwerk ans Netz gehen: Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen ( NRW). Das verstoße gegen die Vereinbarung, keine neuen Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen. Ebenso kritisieren sie, dass im Gebiet der Tagebaus Garzweiler II ( NRW) weiter Dörfer abgebaggert werden und der Hambacher Forst nur teils erhalten bleibt. Überhaupt fehlt ihnen der Plan, wie Deutschland bis 2030 auf einen Anteil an 65 Prozent erneuerbarer Energie kommen will.