Kreml: Über ukrainische Matrosen soll Gericht entscheiden

In der Ukraine gilt ab Mittwoch in allen Provinzen die an Russland sowie die von der Republik Moldau abtrünnige Region Transnistrien (dort sind russische Truppen stationiert) grenzen das Kriegsrecht. Vorerst gilt die Maßnahme für 30 Tage. Erklärt wurde sie von ukrainischen Stellen als Vorsichtsmaßnahme. Als Kriegserklärung an Russland sei die Maßnahme nicht gemeint. In mehreren Städten der Ukraine kam es indes in der Nacht auf Montag zu Demonstrationen vor russischen Vertretungen. Auch im Ausland demonstrierten Ukrainer vor russischen Botschaften. So auch in Wien, wo zu Mittag eine Kundgebung der russischen Vertretung stattfand.