Nach Zusammenbruch: Deutscher Verkehrsminister am Weg der Besserung
Der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder ist bei der Klausurtagung am Tisch zusammengesackt und musste ins Spital gebracht werden.
Nach seinem Kreislaufzusammenbruch bei der Kabinettsklausur ist der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder auf dem Weg der Besserung.
"Es geht ihm gut, es geht ihm besser, aber er soll sich einige Tage schonen", sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Die Teilnahme an den Einheits-Feiern habe der CDU-Politiker deshalb ebenso abgesagt wie seinen Besuch an der Baustelle der Rahmede-Autobahnbrücke in Nordrhein-Westfalen.
Bei der Klausurtagung der Bundesregierung in der Berliner Villa Borsig war Schnieder am Dienstag am Tisch zusammengesackt.
Für weitere Untersuchungen kam er ins Bundeswehrkrankenhaus in Berlin-Mitte, das er aber rasch wieder verlassen konnte.
