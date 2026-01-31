Kosovo: Wahlsieg von Regierungspartei bestätigt

Einen Monat nach der Parlamentswahl im Kosovo ist der Sieg der linksnationalistischen Regierungspartei Vetevendosje durch eine Neuauszählung der Stimmzettel bestätigt worden.

Wie die Wahlkommission in der Nacht auf Samtag mitteilte, kam die Partei von Premier Albin Kurti auf 51,1 Prozent der Stimmen und 57 der 120 Mandate im Parlament. Damit kann Kurti mit Unterstützung von einigen Abgeordneten der ethnischen Minderheiten eine Regierung bilden.

Die Demokratische Partei (PDK) erhielt 20,19 Prozent der Stimmen (22 Mandate), gefolgt von der Demokratischen Liga (LDK) mit 13,24 Prozent (15 Mandate). Ebenfalls den Sprung ins Parlament schaffte die Allianz für die Zukunft (AAK) mit 5,50 Prozent (sechs Mandate).