Kosovo: Präsidentin löste Parlament auf und kündigte Neuwahlen an
Die Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, löste das Parlament auf und kündigte Neuwahlen an. Es ist die dritte Parlamentswahl seit Anfang 2025.
Die Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, hat das Parlament am Freitag aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Dem vorausgegangen war das Scheitern der Wahl eines neuen Staatsoberhaupts in der Volksvertretung in Prishtina.
Es handelt sich bereits um die dritte Parlamentswahl im Kosovo seit Anfang 2025. Die jüngste fand erst Ende Dezember statt.
