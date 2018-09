Konservative in Union gegen Wiederkandidatur Merkels als CDU-Chefin

"Nun ist noch nicht mal die Hälfte der Legislaturperiode erreicht, und wenn Sie mal überlegen, wann ich in den anderen Legislaturperioden erklärt habe, ob ich noch mal kandidiere, dann haben wir den Zeitpunkt mit Sicherheit noch nicht erreicht", betonte Merkel. Sie war gefragt worden, ob sie ihre parteiinternen Kritiker nicht damit befrieden könne, wenn sie sagen würde, "diese Legislatur noch, und dann ist endgültig Schluss".

Brinkhaus für Merkel

Brinkhaus sprach sich für eine erneute Kandidatur Merkels als Parteichefin aus. "Ich gehe davon aus, dass sie antritt, und würde das auch befürworten", sagte er dem Magazin " Focus". Merkel sei erfolgreich in der Außenpolitik, engagiere sich für Zukunftsthemen und wolle, dass Deutschland vorankomme. "Dafür braucht eine Regierungschefin auch den Rückhalt der Partei." Seine Wahl zum Fraktionschef sei kein Misstrauensvotum gegen die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende, bekräftigte Brinkhaus. Die Fraktion sei sich ihrer Verantwortung bewusst, sie werde auch inhaltlich neue Akzente setzen. "Im Übrigen stehe ich voll hinter Angela Merkel."

Im ZDF-"Politbarometer" erreichte die CDU/ CSU nach einem Verlust von zwei Prozentpunkten nur noch 28 Prozent. Die Grünen wurden dabei erstmals zweitstärkste Kraft. Sie legten in der am Freitag veröffentlichten Umfrage um einen Prozentpunkt auf 17 Prozent zu und liegen nun gleichauf mit der SPD. Die Sozialdemokraten stürzten damit nach der Regierungskrise um den Fall Maaßen um drei Punkte auf ein neues Rekordtief.

Die AfD liegt bei 16 Prozent (plus eins), die Linke bei zehn Prozent (plus zwei) und die FDP bei acht Prozent (plus eins). Eine Koalition aus Union und SPD hätte damit keine Mehrheit mehr. Möglich wäre eine Jamaika-Koalition aus CDU/ CSU, FDP und Grünen oder ein Bündnis von Union und SPD plus Grüne oder FDP.

Die Zufriedenheit mit der deutschen Regierung rutschte der Umfrage zufolge weiter in den Negativbereich. Auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf erhielt sie einen Durchschnittswert von minus 0,4. Besonders schlecht wird die Arbeit von Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer bewertet. 28 Prozent gaben an, er mache seine Arbeit gut, 68 Prozent halten sie für schlecht. Auch bei den Unions-Anhängern sind die Zahlen für Seehofer kaum besser. Nur 31 Prozent halten seine Arbeit für gut, 67 Prozent für schlecht.