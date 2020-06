Knapper Sieg von Frankreichs Sozialisten

Es war die erste Wahl nach den Attentaten in Paris Anfang Jänner, und es war zugleich die erste Wahl seit dem Amtsantritt der sozialistischen Staatsführung 2012, die die regierende SP, wenn auch nur knapp, gewann. Bei der gestrigen Stichwahl für einen Parlamentssitz im ostfranzösischen Departement des Doubs besiegte die SP mit rund 51,5 Prozent den " Front National".

Zuvor hatten die SP zwölf Niederlagen wegstecken müssen, wobei jedes Mal die konservative Oppositionspartei UMP den Sieg davon trug. Diesmal war diese aber im ersten Durchgang vor zwei Wochen nur auf Platz drei gelangt und damit für die abschließende Stichwahl gestern ausgeschieden.

Den Sozialisten kam die souveräne Führungsrolle von François Hollande während der Tage des Terrors zugute. Seine Popularitätswerte waren daraufhin erstmals wieder in die Höhe geschnellt. Nach den Mordanschlägen der Dschihadisten hatten über vier Millionen Menschen an den größten Demonstrationen in der Geschichte Frankreichs teilgenommen, wobei die Verteidigung der französischen Republik mit ihren Prinzipien der "Gleichheit und Brüderlichkeit" gegen alle Extremisten im Vordergrund stand. Der SP-Kandidat im Doubs dürfte von diesem Elan in seinem Duell mit der Kandidatin des FN profitiert haben.

Das ist umso beachtlicher, als der Anstieg der Arbeitslosigkeit, gerade auch im Doubs, einer Industriegegend, dem FN seit Jahren Auftrieb verschafft. Außerdem setzte der FN mit seinem Anti-Islam-Kurs auf die Nachwirkung der Attentate. Aber eine Mehrheit der Wähler, darunter auch viele, die ansonsten bürgerlich stimmen, dürfte gerade jetzt die Abwehr der nationalistischen Einpeitscherin am Herzen gelegen sein. Dass der FN doch nur knapp unterlag, signalisiert freilich den anhaltenden Aufwärtstrend der Rechtspartei.