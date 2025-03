„Kleiner Stolperstein“: König Charles kurzfristig in Spital eingeliefert

Es gebe keinen Grund zur Besorgnis – das wollte der Buckingham Palace jedenfalls vermitteln, als er Donnerstagabend noch um 22 Uhr österreichischer Zeit die Nachricht ausschickte, dass König Charles am Donnerstag wegen „vorübergehender Nebenwirkungen“ seiner Krebsbehandlung ins Krankenhaus musste.

Der englische König ist dabei auf üblichem Weg – also mit dem eigenen Auto – zu jener Londoner Klinik in Marylebone gefahren, in der er auch zuvor behandelt wurde. Königin Camilla habe ihn dabei nicht begleitet. Nach seiner Rückkehr ins Clarence House (seiner intimeren Londoner Residenz, Anm.) wurde beschlossen, die Pläne und Termine für die nächsten beiden Tage sicherheitshalber abzusagen.

Charles „sehr enttäuscht“

Der britische Monarch hätte Donnerstagnachmittag Beglaubigungsschreiben von den Botschaftern drei verschiedener Nationen empfangen und heute, Freitag, vier öffentliche Termine in Birmingham wahrnehmen wollen. „Er ist sehr enttäuscht“, ließ ein Palastsprecher wissen, „dass er sie bei dieser Gelegenheit versäumen wird.“

Charles hoffe sehr, die Termine zu gegebener Zeit nachholen zu können und entschuldigte sich bei all jenen, die hart gearbeitet hatten, um den geplanten Besuch zu ermöglichen.