Kirk-Witwe an Täter: "Sie haben keine Ahnung, was Sie ausgelöst haben"

In ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme nach dem Tod des ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk hat sich seine Witwe Erika Kirk direkt an den Täter gewandt. "Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade in diesem ganzen Land ausgelöst haben", sagte sie in einem vom Youtube-Kanal Turning Point USA ausgestrahlten hochemotionalen Statement. Die Bewegung ihres Mannes werde nicht nur überleben, sondern "größer sein als je zuvor".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ERIC THAYER

Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte der 31-Jährige als Gastredner gesprochen. Am späten Donnerstagabend (Ortszeit) wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger gefasst - ein Geständnis oder Motiv des Mannes liegt bisher nicht vor. Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) von US-Präsident Donald Trump und glühender Unterstützer des Republikaners. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts. Mit Erika Kirk hatte er zwei Kinder.

Erika Kirk will Bewegung ihres Mannes fortführen Seine Witwe sagte: "Charlie, ich verspreche dir, dass ich dein Vermächtnis niemals sterben lassen werde." In ihrer gut viertelstündigen Stellungnahme fügte sie hinzu: "Ich verspreche dir, dass ich Turning Point USA zur größten Organisation machen werde, die dieses Land je gesehen hat." Charlie Kirk richtete sich mit seinen Botschaften an ein jüngeres Publikum und gründete 2012 die extrem rechtspopulistische Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die an vielen Highschools und Hochschulen aktiv ist. Er wollte in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten - unter dem Motto "American Comeback". Erika Kirk sagte, die geplante Tournee durch Universitäten werde fortgesetzt. "In den kommenden Jahren wird es noch mehr Tourneen geben", sagte sie. Auch die jährliche Konferenz von Turning Point USA werde weiterhin im Dezember in Phoenix im Bundesstaat Arizona stattfinden. Die Podcast-Show werde ebenfalls weitergehen.

