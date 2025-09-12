Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Fall des Attentats auf Charlie Kirk gibt es eine Festnahme. Als Erster hatte US-Präsident Donald Trump im Fernsehsender Fox News die Festnahme angekündigt: "Ich glaube mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn haben." Der rechtskonservative Aktivist und Redner Kirk war am Mittwoch bei einem öffentlichen Auftritt erschossen worden. Der Täter war seither auf der Flucht.

Vater hat Hinweis gegeben Bei einer anschließenden Pressekonferenz wurden weitere Details veröffentlicht: Der mutmaßliche Schütze heißt Tylor Robinson, ist 22 Jahre alt und lebte im Bezirk Washington County, einem südlichen Teil von Utah. Er war kein Student der Uni, an der sich die Tat ereignete. Ein entscheidender Hinweis kam von einem Familienmitglied von Robinson: Dieses habe nach der Schießerei einen Freund der Familie kontaktiert, der den Hinweis an die Polizei weiter gegeben haben soll, so der Gouverneur von Utah, Spencer Cox. Fox News und das Wall Street Journal berichteten, es handle sich um den Vater von Robinson. Dieser soll auch gesagt haben, Robinson sei in den letzten Jahren politischer geworden. Außerdem soll sich der 22-Jährige während eines Familienessens negativ über Kirk geäußert und dessen Auftritt auf dem Uni-Campus angekündigt haben. CNN zufolge soll der Vater seinen Sohn aufgefordert haben, sich zu stellen. Laut Wall Street Journal sind die Eltern eingetragene Republikaner, der 22-Jährige als überparteilicher Wähler registriert.

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor rund 3.000 Menschen an einer Universität im Bundesstaat Utah getötet worden. Kirk war einflussreicher konservativer Aktivist und Unterstützer Trumps. Nach der Tat war mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Verdächtigen gefahndet worden. Hülsen mit Botschaft: "Hey, Faschist! Fang!" Wesentlich soll auch ein Fußabdruck gewesen sein, der auf dem Gelände der Universität gefunden worden sein soll. Die Ermittler verwiesen auf einen Chat zwischen Robinson und dessen Mitbewohner, in dem der mutmaßliche Schütze den Ort der Tatwaffe angab. Diese war samt Abdruck seiner Hand und seines Unterarms bereits kurz nach dem Attentat in einem nahegelegenen Waldstück gefunden worden. Außerdem fand die Polizei mehrere Patronenhülsen mit verschiedenen Inschriften, darunter: "Hey, Faschist! Fang!" Auf einer anderen stand: "Wenn du das liest, bist du schwul, lol", so Cox bei der Pressekonferenz.