Kinder mit angeblichem IS-Bezug sollen im Irak gefoltert werden

Zahlreiche Buben seien auf Grundlage schwacher Beweise in Lagern und an Kontrollpunkten festgenommen worden. Sie seien geschlagen worden, mit Elektroschocks gefoltert worden, ohne dass ihnen das Recht auf ein Treffen mit Angehörigen oder juristischen Beistand gewährt worden sei.

Die IS-Miliz hatte zahlreiche Kinder rekrutiert und indoktriniert. Die meisten der von HRW befragten Kinder erklärten, nie mit der IS-Miliz gekämpft zu haben.

Laut HRW fanden die Prozesse gegen die Kinder ohne Anwälte und in kurdischer Sprache statt, die von arabischen Kindern nicht verstanden wird. Im Kurdengebiet beliefen sich die Haftstrafen auf sechs bis neun Monate, während die staatlichen Justizbehörden Strafen bis zu 15 Jahren Gefängnis verhängten. Demnach wurden die Kinder in überfüllten Gefängnissen zusammen mit Erwachsenen inhaftiert, was den internationalen Standards widerspricht.