Kim vs. Trump: "Raketenmann" gegen "US-Greis"

Das kam überraschend: US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem historischen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zur Lösung des Atomkonflikts bereit erklärt. "Ein Treffen wird geplant", twitterte Trump aktuell. In der Vergangenheit lieferten sich die beiden Staatschefs immer wieder verbale, mehr als grenzwertige Beleidigungen. Hier ein kleines Best-of:

"Nordkorea sollte besser keine weiteren Drohungen gegen die USA machen. Ihnen wird mit Feuer und Wut begegnet werden, wie es die Welt niemals zuvor gesehen hat."

(Trump am 8. August 2017 in einem Pressebriefing über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm)

Foto: REUTERS/Lucas Jackson

"Der Raketenmann ist auf einem selbstmörderischen Weg."

(Trump am 19. September 2017 in New York in der UN-Generaldebatte über Kim Jong-un)

Foto: APA/AFP/-/SAUL LOEB

"Ich werde den geisteskranken, dementen US-Greis gewiss und auf jeden Fall mit Feuer bändigen."

(Kim Jong-un laut Berichten der nordkoreanischen Staatsagentur KCNA vom 22. September 2017 als Reaktion auf Trumps UN-Rede)

"Warum sollte Kim Jong-un mich beleidigen, indem er mich "alt" nennt, wenn ich ihn NIEMALS "klein und fett" nennen würde?

(Trump am 12. November 2017 während seines Vietnam-Besuchs auf Twitter)

Foto: APA/AFP/-/SAUL LOEB

"Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat gerade gesagt, dass der "Atomwaffenknopf immer auf seinem Schreibtisch ist". Wird jemand aus seinem verarmten und ausgehungertem Regime ihn bitte darüber informieren, dass auch ich einen Atomwaffenknopf habe, aber er ist viel größer & mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!"

(Trump-Tweet am 2. Jänner 2018 als Reaktion auf Kims Neujahrsansprache)