Kim und Moon: Gaumenfreuden und erste konkrete Meilensteine

„Friedensnudeln“ waren in den vergangenen Tagen in Südkorea in aller Munde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das nordkoreanische Nationalgericht, bestehend aus Nudeln und kalter Suppe, erfreut sich seit dem Friedengipfel am Freitag auch im südlichen Teil der Insel besonderer Beliebtheit. Laut Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur KCNA soll das Nudelgericht auch den südkoreanischen Päsidenten Moon Jae-in „tief beeindruckt“ haben, der sich die Speise bei dem Treffen gewünscht haben soll.

Doch nicht nur die servierten Speisen haben den Präsidenten bei dem historischen Treffen an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea in Panmunjom gemundet. Demonstrativ lächelnd hatten sie zufrieden den Plan der Denuklearisierung der gesamten Halbinsel bekannt gegeben. Über die historische Dimension des Treffens waren sich die meisten Kommentatoren einig, jedoch fehlten vielen von ihnen Details des präsentierten Plans.

Am Sonntag meldete sich daher das südkoreanischen Präsidentenamt noch einmal mit Konkretem: Demnach ist Nordkoreas Kim Jong-un offenbar bereit, das berüchtigte Atomtestgelände im Punggye-ri noch (siehe Grafik) im Mai zu schließen. Experten und Journalisten seien eingeladen, sich vom Abbau zu überzeugen.