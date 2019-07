Kiffen legal - und dann? Schattseiten eines Milliardengeschäfts

Von solchen Details ist in der General-Debatte um das “grüne Gold” selten die Rede. Dabei sind führende Anbieter wie Aurora Cannabis, Canopy Growth und Cronos längst an der Börse notiert. Einige haben sich mächtige Politiker wie den früheren Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner (Republikaner), als Lobbyisten ins Boot geholt.

Der Grund ist simpel: Laut Analysten betrug der legale Cannabis-Umsatz im vergangenen Jahr in ganz Amerika bei knapp 260 000 Beschäftigten rund 10,5 Milliarden Dollar. Dabei ist Marihuana als Genussmittel derzeit nur in zehn Bundesstaaten ( Alaska, Kalifornien, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont und Washington State) sowie im Hauptstadtbezirk District of Columbia legal. Illinois, wo Gouverneur J.B. Pritzker erst gerade den Weg freigemacht hat, kommt ab Januar 2020 hinzu. Überall orientiert man sich an den Eckpfeilern in Colorado: Wer über 21 ist, darf hier bis zu 28 Gramm Gras mit sich führen. Aber geraucht werden darf nur in geschlossenen Privaträumen. Wer auf der Straße kifft, erst recht in der Nähe von Schulen oder Kinderspielplätzen, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Nur zu medizinischen Zwecken

34 Bundesstaaten erlauben den Gebrauch von Cannabis nur zu medizinisch-therapeutischen Zwecken. Dabei steht oft das nicht Rausch-erzeugende CBD-Öl im Vordergrund. Ein Markt, der in fünf Jahren für Umsätze von rund 16 Milliarden Dollar im Jahr gut sein soll, prophezeien Experten. Allein in Idaho, South Dakota, Nebraska und Kansas ist Gras - auch als Pot und Hasch geläufig - weiter komplett illegal. Aber: 2030, so prognostizieren Banken, könnte der Umsatz mit Marihuana landesweit auf 75 Milliarden Dollar steigen. Wenn denn rechtzeitig das auf Nationalstaatsebene noch immer geltende Verbot fällt. Womit sich vor allem die Republikaner schwertun. Anders die Demokraten. Es ist noch gut in Erinnerung, wie der damalige Präsidentschaftsanwärter Bill Clinton vor mehr als 25 Jahren verdruckst gestand, er habe auch schon mal an einem Joint gezogen - aber “nicht inhaliert”. Heute unterstützen fast alle demokratischen Präsidentschaftskandidaten/-innen für 2020 ohne Verrenkungen eine generelle Freigabe. Sie dürfen sich dabei des Volkes gewiss sein. Eine Gallup-Umfrage fand heraus, dass inzwischen jeder dritte Amerikaner die Legalisierung unterstützt.