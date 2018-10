Khashoggi-Mord: Türkei zeigte den USA geheime Aufnahmen

Die türkische Regierung soll der CIA-Direktorin Gina Haspel Aufnahmen vorgespielt haben, die den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi beweisen. Das berichtete die Washington Post. Haspel war am Dienstag in die Türkei gereist. In dem Zeitungsbericht heißt es, eine Person, die das Band kennt, habe es als überzeugend bezeichnet.