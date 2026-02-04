Trump hofft auf Zinssenkung: Er soll der neue Fed-Chef werden

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten Kevin Warsh wegen der Aussicht auf Zinssenkungen für den Chefposten der US-Notenbank nominiert. Er hätte den früheren Gouverneur der Federal Reserve nicht für das Amt vorgeschlagen, wenn dieser Zinserhöhungen angekündigt hätte, sagte Trump in einem Interview des US-Senders NBC News. Er denke, dass Warsh verstanden hätte, dass sich Trump eine lockerere Geldpolitik wünsche.

Kritiker: Unabhängigkeit könnte wackeln

Der Präsident hatte Warsh als Nachfolger für den derzeitigen US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen - der US-Senat muss seinen Kandidaten als künftigen Chef der Federal Reserve (Fed) aber noch bestätigen. Powells Amtszeit als wichtigster Notenbanker der Welt endet regulär im Mai. Kritiker befürchten, dass die Unabhängigkeit der Notenbank mit Warsh an der Spitze wackelt. Trump will niedrigere Zinsen, ihm ist das derzeitige Zinsniveau von 3,5 bis 3,75 Prozent trotz langsamer Senkungen zu hoch.