Trump will heute geheime Akten zum Kennedy-Mord veröffentlichen

Mehr als sechs Jahrzehnte nach dem wirkungsmächtigsten politischen Mord der amerikanischen Geschichte, der den mit jugendlichen 43 Jahren ins Amt gekommen Hoffnungsträger John F. Kennedy nach nur 1.000 Tagen aus dem Leben riss, glauben laut Umfragen 65 Prozent der Amerikaner, dass die mehrfach offiziell beglaubigte Erzählung vom Einzeltäter Lee Harvey Oswald nicht der Wahrheit entspricht.

Über fünf Millionen offizielle Dokumenten-Seiten wurden aus dem National-Archiv bereits freigegeben - doch Zweifel an der "offiziellen Version" halten sich hartnäckig in der US-Gesellschaft.

80.000 Akten-Seiten werden veröffentlicht

US-Präsident Donald Trump will am Dienstag bisher geheime Dokumente zum Mord veröffentlichen. "Die Menschen haben jahrzehntelang darauf gewartet", sagte Trump am Montag zu Reportern bei einem Besuch im Kennedy Center in Washington. Seine Regierung wolle rund 80.000 Akten-Seiten im Zusammenhang mit dem Mord zugänglich machen. "Es wird sehr interessant werden," ergänzte Trump.

Trump will später auch bisher geheime Dokumente zum Attentat auf den Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. freigeben. Vor allem die Ermordung von Kennedys 1963 fasziniert die amerikanische Öffentlichkeit seit Jahrzehnten.