Keir Starmer muss sich vor "Verrätern" in Acht nehmen

Die britische Politik ist immer theatralisch. Wenn der Premierminister in der holzvertäfelten Unterhauskammer neue Pläne präsentiert, erinnern die befürwortenden „Ayes!“ der Kollegen und das spöttische Gelächter der Opposition stets ein wenig an eine Shakespeare-Aufführung. Doch diese Woche wurde die Downing Street mehr denn je zum Reality-Drama.

„Ich bin ein Loyaler – kein Verräter“, beteuerte Labour-Gesundheitsminister Wes Streeting im britischen Morgenfernsehen. Eine gekonnte Anspielung auf die Serie „Celebrity Traitors“, die kürzlich mit 12 Millionen Zusehern ins Finale ging. Und wie bei der Reality-Show, in der Stars die versteckten Verräter unter sich aufdecken müssen, blieben auch die BBC-Zuschauer skeptisch.

Könnte doch etwas an den Gerüchten sein, dass Wes Streeting, oder vielleicht die neue Innenministerin Shabana Mahmood, Keir Starmer den Platz streitig machen möchten? Nur Macron ist unbeliebter Anlass gebe es jedenfalls. Während Keir Starmer ein Monat nach seinem Amtsantritt noch 36 Prozent der Briten auf seiner Seite und 43 Prozent gegen sich hatte, klafft diese Schere laut YouGov nun dramatisch auseinander. Nur mehr 17 Prozent der Briten befürworten seine Arbeit, 73 Prozent missfällt sie. Damit ist Keir Starmer unbeliebter als fast alle europäischen Landeschefs (mit Ausnahme von Emmanuel Macron).

Dabei gab es im September kurzen Aufwind. Nach seiner energischen Rede bei der Labour-Jahreskonferenz in Liverpool wedelten die rot-weiß-blauen Fähnchen fast so heftig wie nach seinem Wahlsieg in der Downing Street. Starmer, der Vielreisende Aber danach hat Starmer Großbritannien wieder schnell verlassen. Er flitzte zunächst zu einem europäischen Polit-Gesprächsgipfel nach Kopenhagen, traf dann den indischen Premierminister Narendra Modi in Mumbai, anschließend US-Präsident Donald Trump in Sharm El Sheikh. Es folgte ein Eurofighter-Termin in Ankara und schließlich ein Pre-COP30-Besuch in Rio de Janeiro. Wie ungut Starmers internationale Reisen (33 seit seinem Amtsantritt) bei der Bevölkerung ankommen, zeigt sich schon darin, dass die Liste einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen hat. „Wir könnten zumindest ein paar verdammte Bäume pflanzen“, monierte ein Labour-Abgeordneter daher unlängst im Polit-Magazin New Statesman.

Denn die in England bis dato eher ungefährliche Grüne Partei ist derzeit auf Überholkurs. Südafrika statt Staatsbudget Doch anstatt sich auf die Budgetrede Ende November vorzubereiten, die Starmer weitere Unbeliebtheitswerte einbringen dürfte, packt Keir Starmer kommende Woche seine Koffer für den G20-Gipfel in Johannisburg. Wie gefährlich ist die Situation also für den Premier? „Es liegt Blut im Wasser und die Haie kreisen“, urteilt Tim Bale, Politikprofessor an der Queen Mary University. „Premierminister – insbesondere Premierminister der Labour-Partei – überleben zwar oft länger, als man denkt, aber in Starmers Fall sind seine Umfragewerte und die seiner Partei sehr schlecht. Es ist schwer vorstellbar, dass er eine mögliche Herausforderung überstehen wird.“