"Keiner kann ihn leiden": Clinton attackiert Bernie Sanders

Clinton griff diesen Untergriff in der Dokumentation, die auf dem US-Streamingdienst Hulu zu sehen sein wird, auf: Sie vermutet hinter der Attacke ein "Muster", schließlich habe Sanders sie damals auch ähnlich angegriffen und als "unqualifiziert" bezeichnet. Sanders - und speziell sein Umfeld, das sie " Bernie Bros." nennt - würden pausenlos " Attacken" gegen Mitbewerber fahren, und da "besonders gegen Frauen".

In seiner langen Zeit als Senator habe Sanders nichts zustande gebracht, er sei nur ein "Karrierepolitiker", der "Blödsinn verbreite". Es sei schade, dass so viele Leute "ihm auf den Leim gehen", sagte die Demokratin weiter. In der Dokumentation lässt Clinton auch die Frage offen, ob sie Sanders unterstützen würde, sollte er in diesem Jahr die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gewinnen.

"Meine Frau mag mich"

Sanders bestreitet übrigens, sich gegenüber Warren so geäußert zu haben. Auf die Attacken Clintons reagierte er auf Nachfrage selbstironisch: "An guten Tagen mag meine Frau mich, lasst uns das hier klarstellen", sagte er.