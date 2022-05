Katalane Puigdemont gibt Vorsitz seiner Partei auf

Seine Partei ist nach wie vor an der Regionalregierung in Katalonien beteiligt.

"Ich werde nicht für den Vorsitz der Partei kandidieren", schrieb Puigdemont in einem Brief an die Parteimitglieder, den er auf seinem Twitter-Account veröffentlichte. Er führte zur Begründung an: "Die Partei braucht einen Vorsitzenden, der stärker eingebunden ist", der "grundlegend beteiligt ist an den politischen Entscheidungen, die zu treffen sind".