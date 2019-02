Karin Kneissl bei umstrittener Nahost-Konferenz in Polen

Österreichs Außenminister Karin Kneissl trifft heute, Donnerstag, in Warschau US-Außenminister Mike Pompeo. Kneissl nimmt an der von den USA und Polen initiierten Konferenz zur Zukunft des Nahen Ostens teil. Kneissl ist neben den Außenministern einiger osteuropäischer Staaten, wie Ungarn, Litauen und Lettland sowie Polen, und dem der USA eine der wenigen Minister, die an der Konferenz teilnehmen. Israel ist hochrangig durch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vertreten. Für die USA wird auch Vize-Präsident Mike Pence teilnehmen.

Die Konferenz gilt als Versuch der USA, vor allem osteuropäische Staaten auf die harte Linie Washingtons gegenüber Teheran einzuschwören. Kritiker des Treffens bezeichnen es als amerikanischen Versuch, eine „Koalition der Willigen“ gegen den Iran zu schmieden und eine einheitliche Linie der EU zu unterwandern.

Nachdem die USA aus dem Atomabkommen mit Teheran ausgestiegen waren und Sanktionen verhängt haben, hält die EU ja an dem Abkommen fest und arbeitet an einer Konstruktion zur Beibehaltung des Pakts und zur Umgehung drohender US-Sanktionen für Unternehmen. Deutschland, neben Frankreich Wortführer für die Aufrechterhaltung des Pakts, entsandte daher nur einen Staatssekretär aus dem Außenministerium nach Warschau. In Summe waren 70 Staaten zu der Konferenz geladen, der Iran und Russland allerdings nicht.