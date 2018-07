Dieser Mann soll nun den Brexit abwickeln

- Vor dem Referendum im Juni 2016 über den EU-Austritt Großbritanniens warb Raab für das Lager der Brexit-Anhänger.

- In diesem Juni sagte er dem Magazin "The House" zum EU-Austritt: "Was wir als Regierung, als Parlamentspartei und auch als Land tun müssen, ist zu zeigen, dass wir mehr sind als die Summe unserer Teile. Wenn wir uns ein bisschen mehr für diesen Ansatz einsetzen, ein bisschen mehr Einigkeit in den Zielen zeigen, werden wir ein großartiges Brexit-Ergebnis erzielen. Wir werden dann auch das Land einen."