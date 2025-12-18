Dezembernachmittag in den Flagstaff Gardens in Melbourne, Australien. Kurzärmelig und in Shorts, immerhin ist gerade Sommerbeginn, sitzen kleine Gruppen auf den Parkbänken oder auf der ausschweifenden Rasenfläche. Wer nicht Frisbee spielt oder Fotos vom fantastisch blühenden Jacaranda-Baum macht, tut eins: am Smartphone scrollen. Doch für die Jüngsten von ihnen ist das seit kurzem eine neue Erfahrung.

Seit 10. Dezember gilt für die unter-16-Jährigen in Australien als erstem Land der Welt ein Social-Media-Verbot. Konkret drohen Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X und YouTube Geldstrafen von umgerechnet bis zu 28 Millionen Euro, wenn sie keine angemessenen Maßnahmen ergreifen, um Konten von australischen Kindern unter 16 Jahren zu löschen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/LUKAS COCH Der australische Premier Anthony Albanese setzte das Verbot als welterster Landeschef durch.

Damit hofft die australische Regierung die negativen Auswirkungen sozialer Medien zu verringern, die junge Menschen „dazu verleiten, mehr Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen und Inhalte bereitstellen, die ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden schaden können“. 7 von 10 bekommen schädliche Inhalte Im Sommer hatte eine australische Studie ergeben, dass 96 Prozent der 10- bis 15-Jährigen soziale Medien nutzten und dass sieben von zehn schädlichen Inhalten ausgesetzt waren. Der Algorithmus spielte ihnen frauenfeindliche und gewalttätige Inhalte zu, sowie jene, die Essstörungen und Selbstmord förderten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna-Maria Bauer Lokalaugenschein in den Flagstaff Gardens in Melbourne.

Beim KURIER-Lokalaugenschein in Melbourne zeigt sich jedoch: Nicht alle Australier sind von dem Verbot überzeugt. „Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird“, sagt der 22-jährige Callum Fraser. Die Beschränkungen seien leicht zu umgehen und die Motivation sei eine falsche. „Es geht nicht darum, einen safe space einzurichten, sondern um kapitalistische Kontrolle.“ Belastung negativer Kommentare Instagram-Kochstar Elizabeth Douglas, die mit ihrem zweijährigen Sohn ein paar Meter weiter am Spielplatz sitzt, sieht das anders. „Ich bin froh, wenn Olly möglichst lange geschützt ist. Als Influencerin (sie betreibt den veganen Koch-Kanal glowdiaries) setzt sie sich viel mit sozialen Medien auseinander. „Ich weiß also aus eigener Erfahrung, wie belastend negative Kommentare sein können – selbst für Erwachsene.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna-Maria Bauer Elizabeth Douglas befürwortet das Verbot.

Als Mutter habe sie erst lernen müssen, wie wichtig es sei, das eigene Kind nicht in sozialen Netzwerken zu zeigen. „Am Anfang habe ich Fotos von Ollys gepostet, das mache ich heute nicht mehr.“ Für sie sei das eine Frage der Privatsphäre, schließlich könne ihr Sohn noch keine informierte Zustimmung geben. „Und dann gibt es leider auch die Gefahr des Missbrauchs durch pädophile Nutzer.“ Pauschalverbot kritisiert Jacob Andrewartha, der für die linksgewandte, unabhängige Plattform „Green Left“ arbeitet, stimmt Elizabeth Douglas teilweise zu. Es sei wichtig, junge Menschen von den negativen Effekten der sozialen Medien zu schützen. Doch einen Pauschalverbot hält er für den falschen Ansatz: „Das ist ein Feigenblatt der Regierung.“ Stattdessen wünscht er sich, ähnlich wie Callum Fraser, eine stärkere Verantwortung der großen Tech-Kooperationen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna-Maria Bauer Jacob Andrewartha steht einem Pauschalverbot kritisch gegenüber.

Zudem sieht Andrewartha Probleme mit dem Verbot an selbst. „Ich will die negativen Effekte der sozialen Medien nicht kleinmachen, aber in manchen Fällen kann der Zugang zu Online-Communities auch positiv sein. Etwa für junge Menschen aus marginalisierten Gruppen, die dort Anschluss finden. Oder für jene, die wie er selbst zu Hause unterrichtet wurden und isoliert von Gleichaltrigen aufwachsen. Gleichzeitig gibt der 42-jährige Hope zu bedenken: „Als Teenager suchen wir nach Bestätigung. Es ist nicht gut, wenn wir die ganze Welt involvieren. Wäre ich heute 16, würde ich mir ein solches Verbot wünschen.“ Andere könnten folgen Und so könnte Australien in seinem rigorosen Verbot schon bald nicht mehr alleine sein.