„Machen uns kampfbereit“: Großbritannien rüstet auf

„Securing Britain’s Future” - die Zukunft Großbritanniens sichern - stand in weißen Lettern auf Keir Starmers Rednerpult. Und auch wenn dieser Slogan in der Vergangenheit verwendet wurde, um den Fortbestand der Stahlindustrie, die Stärkung des Gesundheitsdienstes NHS oder wirtschaftliches Wachstum anzukündigen, hatte es an diesem Tag einen anderen Beigeschmack.