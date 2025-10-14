Kamerun: Oppositionskandidat Tchiroma erklärt sich zum Wahlsieger

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach der Präsidentenwahl in Kamerun hat sich Oppositionskandidat Issa Tchiroma Bakary zum Sieger erklärt. Der 79-Jährige verkündete am Dienstag: "Unser Sieg ist klar. Er muss respektiert werden." Der Ex-Arbeitsminister forderte damit Langzeit-Präsidenten Paul Biya heraus, der mit 92 Jahren und nach 43 Jahren an der Macht erneut kandidiert hatte. Laut Umfragen hatte Biya, der älteste amtierende Staatschef der Welt, gute Chancen, seine 1982 begonnene Herrschaft fortzusetzen.

Allerdings löste Tchiroma überraschend große Begeisterung unter den Wählern aus und es gab Befürchtungen, dass es Wahlbetrug geben könnte. In Kamerun ist es verboten, das Endergebnis der Wahl vor der offiziellen Erklärung dazu durch den Verfassungsrat bekannt zu geben. Die Regierung müsse die "Wahrheit der Urnen" anerkennen, sonst würde sie das Land "in Aufruhr versetzen", so Tchiroma. Er kündigte die Veröffentlichung von Ergebnissen aus den Regionen an. Die offiziellen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom Sonntag werden erst in zwei Wochen erwartet.

Droht Tchiroma nun die Festnahme? Im Jahr 2018 hatte sich Oppositionskandidat Maurice Kamto am Tag nach der Wahl zum Sieger erklärt. Er war danach festgenommen worden, Kundgebungen seiner Anhänger wurden unter Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern aufgelöst, dutzende Demonstranten wurden festgenommen. Bei der diesjährigen Wahl wurde der Oppositionsführer als Kandidat nicht zugelassen. Biya regiert das zentralafrikanische Land bisher mit harter Hand. Er trat gegen elf Rivalen an, die alle einen Neuanfang für Kamerun versprachen - weg von Biyas festem Griff auf das öffentliche Leben.