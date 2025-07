Mit 92 Jahren: Kameruns Präsident kündigt erneut Kandidatur an

Kameruns 92-jähriger Präsident Paul Biya will bei der Wahl im Oktober erneut antreten.

"Ich trete bei der Präsidentschaftswahl am 12. Oktober 2025 an", erklärte Biya am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst X. "Seien Sie versichert, dass meine Entschlossenheit, Ihnen zu dienen, der Dringlichkeit der Herausforderungen entspricht, vor denen wir stehen." Biya ist der älteste amtierende Staatschef der Welt.