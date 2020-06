Juncker-Paket: Wie aus 13 Mrd 315 werden

"In den USA heben die Investitionen schon wieder ab, Europa hinkt hier hinterher, weil es den Investoren an Vertrauen fehlt", sagte Juncker bei der Präsentation seines Plans am Mittwoch im EU-Parlament. Er betonte, dass kein "frisches Steuergeld" in die Hand genommen werde, die Staaten sich nicht weiter in Schulden stürzen, um die Wirtschaft anzukurbeln: "Wir werden unsere Kinder und Enkel nicht verraten, indem wir noch mehr Schecks ausstellen." Die EU-Staaten seien aber "eingeladen, in den Fonds einzuzahlen". Ein Anreiz: Die Mittel, die in den Fonds investiert werden, haben keine negative Wirkung bei der Berechnung des Defizits, wenn die Kommission im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes die nationalen Budgets überprüft. Was mit dem Geld finanziert werden soll? Juncker skizzierte eine Vision mit modernen Schulklassen, gut ausgestatteten Spitälern, Pendlern im Elektro-Auto und einer Breitband-Offensive in ganz Europa. ÖVP-EU-Mandatar Othmar Karas fordert, die Mitgliedsstaaten sollten aus ihren Budgets für eine Verdoppelung der Mittel sorgen. Laut Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hat Österreich in Brüssel bereits Projekte im Umfang von 28 Milliarden Euro eingereicht.