Johnson kommentiert Brexit mit Merkel-Zitat: "Wir schaffen das"

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange Teil einer Zollunion mit der EU bleiben soll, bis eine andere Lösung gefunden ist, die Kontrollen überflüssig macht. Für Nordirland sollen zudem teilweise Regeln des Europäischen Binnenmarkts gelten. Die Brexit-Hardliner in Johnsons Tory-Partei fürchten, dass Großbritannien durch den Backstop dauerhaft eng an die EU gebunden bleiben könnte. Eine eigenständige Handelspolitik wäre so unmöglich.

Grüne kritisieren "Show für London"

Vor dem Staatsbesuch haben die deutschen Grünen dem neuen britischen Premier vorgeworfen, im Brexit-Streit ledliglich eine Show abzuziehen statt Kompromisse zu suchen. " Boris Johnsons Besuch ist kein konstruktives Gesprächsangebot, sondern vielmehr eine Show für London“, sagte die Europa-Expertin der Grünen im Bundestag, Franziska Brantner. "Der britische Premier sammelt Körbe der europäischen Staats- und Regierungschefs, um sich dann hinstellen zu können und zu sagen, die EU habe den harten Brexit provoziert, weil sie den Briten nicht entgegen kam." Dieser Erzählung müssten die Europäer etwas entgegensetzen.

Am 31. Oktober soll Großbritannien die EU verlassen. Es gibt bereits ein umfassendes Austrittsabkommen, allerdings hat das britische Parlament den von Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Deal nicht angenommen - ein chaotischer Austritt ohne Deal ist daher möglich. Mit der wichtigste Streitpunkt ist die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und Irland. Wenn die Briten den EU-Binnenmarkt verlassen, müsste es dort echte Grenzkontrollen geben, es drohen Konflikte.

Am Donnerstag will Johnson in Paris den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen. Im Poker um den britischen EU-Austritt gilt Macron als Hardliner. Merkel und Macron dürften mit Johnson auch über den G-7-Gipfel sprechen, der am Samstag im französischen Badeort Biarritz beginnt. Dort werden sich die Drei wiedertreffen.