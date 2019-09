Johnson: Iran für Angriffe auf Saudi-Ölanlagen verantwortlich

Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Iran für die Luftangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht. Aus Sicht Großbritanniens könne dem Iran "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" die Verantwortung für die Angriffe zugeschrieben werden, sagte Johnson am Montag.

Johnson wird in den nächsten Tagen am Rande der UNO-Generaldebatte in New York mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani treffen. Auch die USA und Saudi-Arabien hatten den Iran für die Attacken auf die Ölanlagen in Khurais und Abqaiq vor gut einer Woche verantwortlich gemacht.