Wegen Krebserkrankung: Ex-US-Präsident Joe Biden wurde operiert

Ärzte haben beim früheren US-Präsidenten Joe Biden (2021-25) kürzlich Hautkrebs entfernt. Dies berichten US-Medien unter Berufung auf das Büro des 82-Jährigen. Biden erhole sich gut vom Eingriff.

Unklar war zunächst, wann genau er sich der Operation unterzogen habe. Ende August war der Ex-Präsident beim Verlassen einer Kirche in seinem Heimat-Staat Delaware mit einem deutlich sichtbaren Pflaster auf der Stirn fotografiert worden.