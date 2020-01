Jerusalem: Warum die Welt über Macrons Ausraster spricht

"Jeder kennt die Regeln", herrscht Emmanuel Macron einen israelischen Sicherheitsbeamten vor der St.-Anna-Kirche in Jerusalem an. "Bitte gehen sie da raus, niemand muss hier niemanden provozieren", wird der französische Präsident zitiert. Macron lieferte sich am Mittwoch am Rande seines Besuchs der Auschwitz-Gedenkveranstaltung in Jerusalem ein Wortgefecht mit der Polizei. Ein Video des Vorfalls kursiert seitdem im Internet.

Macron dürfte sich daran gestoßen haben, dass der Polizist die St.-Anna-Kirche in der Altstadt von Jerusalem betreten hatte. Die christliche Kirche in der Altstadt, nahe des Löwentores befindet sich in französischem Besitz, ein französischer Orden betreut sie. Der Osmanische Sultan Abdülmecid übergab den Bau 1856 an Kaiser Napoleon III., als Dank für die Unterstützung Frankreichs beim Krimkrieg.