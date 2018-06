Jemen: Flughafen von Rebellenhochburg gestürmt

Militärallianz will auch Hafen

Die arabischen Staaten erklärten, Ziel sei es, sowohl den Flughafen als auch den Hafen einzunehmen. Kämpfe auf den Straßen im Zentrum der Stadt mit 600.000 Einwohnern sollten dagegen vermieden werden. Den Vereinigten Arabischen Emiraten zufolge soll den Houthi-Rebellen eine Rückzugsmöglichkeit in ihre Bastion in der Hauptstadt Sanaa ermöglicht werden.

Die Schlacht um die für die Versorgung der Bevölkerung wichtige Hafenstadt ist die größte ihrer Art seit Beginn des Kriegs zwischen der Militärallianz und den Houthi-Rebellen. Die vor einer Woche gestartete Offensive behindert massiv die Arbeit von Hilfsorganisationen. Über die Stadt am Roten Meer werden fast alle Hilfsgüter in das Land geliefert, in dem 8,4 Millionen Menschen zu verhungern drohen.