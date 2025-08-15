Japan gedachte 80 Jahre Kriegsende - "Tenno" spricht von "Reue"

Ministerpräsident Shigeru Ishiba verwies bei der nationalen Gedenkfeier für die Kriegsopfer auf den damaligen japanischen Irrweg: "Wir werden die Schrecken des Krieges nicht wiederholen. Wir werden nicht wieder den falschen Weg einschlagen. Wir müssen die Reue und die Lehren des Krieges tief in unsere Herzen einprägen", sagte Ishiba.

Dies kommentierten japanische Medien als "Bruch" mit den Reden seiner Amtsvorgänger zum 15. August, die alle auch - wie Ishiba - der konservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP) angehörten. Zum letzten Mal hat Ministerpräsident Yoshihiko Noda von der Demokratischen Partei 2012 von "Reue" für die japanischen Kriegsgräuel gesprochen.

Regierungsvertreter besuchten umstrittenen Yasukuni-Schrein

Mehrere japanische Regierungsmitglieder besuchten unterdessen den umstrittenen Yasukuni-Schrein, der japanischen Kriegstoten gewidmet ist. Ministerpräsident Shigeru Ishiba blieb dem Schrein jedoch fern. Er sandte aber eine Opfergabe dorthin und erklärte, er werde "die schmerzhaften Erinnerungen des Kriegs aufrechterhalten".

Unter jenen Mitgliedern von Ishibas Kabinett, die den Schrein besuchten, war auch Landwirtschaftsminister Shinjiro Koizumi. Er wird als möglicher künftiger Regierungschef angesehen. Zehntausende Menschen trotzten der großen Hitze und besuchten am Jahrestag der Kapitulation Japans, die zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien geführt hatte, den umstrittenen Schrein.