Japans Ministerpräsident Ishiba tritt zurück

Mit seinem Rückzug will Ministerpräsident Ishiba eine Spaltung seiner Regierungspartei LDP verhindern.
07.09.25, 09:59
Zusammenfassung

  • Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba tritt laut Medienbericht zurück, um eine Spaltung der Regierungspartei LDP zu verhindern.
  • Unter Ishibas Führung verlor die Regierungskoalition die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, ausgelöst durch Unmut über gestiegene Lebenshaltungskosten.
  • Nach Rücktrittsforderungen aus der LDP soll am Montag über eine Neuwahl der Parteispitze abgestimmt werden.

In Japan tritt der unter Druck geratene Ministerpräsident Shigeru Ishiba einem Medienbericht zufolge zurück

Er wolle damit eine Spaltung seiner Regierungspartei LDP verhindern, berichtete der staatliche Rundfunksender NHK am Sonntag. Die Regierung kündigte eine Pressekonferenz Ishibas an. Das Büro des Ministerpräsidenten wollte sich zunächst nicht dazu äußern.

Regierungskoalition verlor Mehrheit

Unter Ishibas Führung hatte die Regierungskoalition seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr ihre Mehrheit in beiden Parlamentskammern verloren. Hintergrund ist der Unmut in der Bevölkerung über gestiegene Lebenshaltungskosten. 

Nach der Niederlage bei der Oberhauswahl im Juli hatte Ishiba Rücktrittsforderungen aus seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) zurückgewiesen. Am Montag wollen die LDP-Abgeordneten über eine außerordentliche Neuwahl der Parteispitze abstimmen.

(Agenturen, sif)  | 

