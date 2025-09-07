Japans Ministerpräsident Ishiba tritt zurück

In Japan tritt der unter Druck geratene Ministerpräsident Shigeru Ishiba einem Medienbericht zufolge zurück.

Er wolle damit eine Spaltung seiner Regierungspartei LDP verhindern, berichtete der staatliche Rundfunksender NHK am Sonntag. Die Regierung kündigte eine Pressekonferenz Ishibas an. Das Büro des Ministerpräsidenten wollte sich zunächst nicht dazu äußern.